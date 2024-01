Capsule Caffè Lavazza A Modo Mio ORIGINALI a 0,21€ l'una

Goditi un espresso cremoso dal gusto intenso e persistente grazie alle Capsule Caffè Lavazza compatibili con le macchine A Modo Mio. Su eBay l’offerta è davvero pazzesca. Un peccato non approfittarne. Acquista 300 capsule a soli 0,21 centesimi l’una! Un vero e proprio affare che vale la pena afferrare al volo. Tra l’altro, il venditore – con il 99,6% di feedback positivi – regala anche la consegna gratuita e il tuo ordine è coperto da Servizio eBay Premium e Garanzia Cliente eBay.

Capsule Caffè Lavazza A Modo Mio: fai una scorta di piacere

Vivi un’emozione intensa ad ogni sorso grazie alle Capsule Caffè Lavazza originali. Realizzate per le macchine A Modo Mio, sono speciali. Non resterai deluso avendo sempre a portata di mano il tuo caffè espresso, meglio anche di quello del bar. Inoltre, grazie all’offerta speciale confezione famiglia, puoi risparmiare ulteriormente ordinando dalle 2 unità in su. Niente male vero? Allora cosa stai aspettando?

Acquista 360 Capsule a soli 0,21 centesimi l’una. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

