Capsule Caffè Borbone per Nespresso: 400 a soli 64,99€ è FOLLIA

Lasciati tentare da una super offerta che trovi solo su eBay. Nel formato famiglia trovi le Capsule Caffè Borbone Miscela Blu compatibili perfettamente con le macchine Nespresso. Oggi ne acquisti 400 a soli 64,99 euro, invece di 92,62 euro. Si tratta di un ottimo sconto che ti permette di ottenere un espresso come al bar ogni volta che vuoi a un prezzo eccezionale. Fai il pieno di caffè e goditi il vero gusto dell’aroma napoletano. La consegna gratuita è inclusa nella promozione.

Capsule Caffè Borbone Nespresso: la qualità si vede e si sente

Scegli le Capsule Caffè Borbone Respresso Blu per macchine Nespresso e scopri la qualità che si vede e si sente. Ogni capsula è confezionata singolarmente per preservarne l’aroma e il gusto. Ogni volta che fai il caffè il risultato è cremoso agli occhi e al palato. Il profumo intenso del chicco appena macinato invade i tuoi sensi, lasciandoti un sapore persistente al palato, per molto tempo. Deciso, ma allo stesso tempo raffinato, questo caffè è davvero spaziale.

Acquista subito 400 Capsule a soli 64,99 euro, invece di 92,62 euro. Ti ricordiamo che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.