Capodanno all'estero? Con la carta sbagliata può costarti caro

In Europa come nel resto del mondo, il pagamento tramite carta è sempre più diffuso e accettato. Per questo motivo quando si parte alla volta di uno Stato estero, è importante valutare in anticipo come si comporterà la nostra carta una volta varcati i confini nazionali – sia dal punto di vista dei prelievi da Atm che delle commissioni ed eventuali cambi valuta imposti. Il rischio è che una carta sbagliata, con tariffe molto alte fuori dall’Italia, possa costare molto caro ai viaggiatori in partenza. Come non farsi trovare impreparati in vista delle festività natalizie? Se hai in programma un viaggio all’estero, magari a Capodanno, assicurati di scegliere la migliore carta possibile da portare con te.

Quale carta utilizzare per un viaggio all’estero

Tra i preparativi per la partenza, assicurati prima di tutto che la tua carta sia abilitata per gli acquisti all’estero; successivamente, informati delle eventuali commissioni applicate per prelievi e pagamenti. Se troppo alte, quella che si prospettava una vacanza cashless e senza pensieri rischia di trasformarsi in una montagna di spese inaspettate da aggiungere al budget. A seconda della destinazione, inoltre, controlla la possibilità di attivare un’assicurazione viaggio che possa coprire le spese in caso di infortuni o furti.

Per chi ama viaggiare e vorrebbe una carta di credito che stia al passo delle sue esigenze, ma al tempo stesso non vuole cambiare banca, una soluzione interessante è sicuramente Carta YOU. Recente novità nel mercato italiano, si tratta di una Mastercard Gold contactless a canone zero emessa da Advanzia Bank che – tra le altre cose – offre diversi vantaggi e strumenti dedicati ai viaggiatori, non solo in Italia ma anche oltre i confini nazionali.

Perché Carta YOU conviene all’estero?

Carta YOU, come anticipato, offre diverse utilità pensate proprio per chi ama partire. Ad esempio, non è presente alcuna commissione per il suo utilizzo all’estero, né per il prelievo di denaro in contanti dagli Atm di tutto il mondo. In più, i titolari hanno l’opportunità di beneficiare di una assicurazione viaggio gratis, che offre copertura totale da infortuni durante il viaggio, furto di denaro contante e protezione per gli articoli acquistati in vacanza.

Trattandosi di una soluzione innovativa, è scontata la possibilità di gestire la carta completamente online e – potenzialmente – da qualsiasi luogo nel mondo. Autonomia, sicurezza ed efficienza sono alla base dell’offerta di Carta YOU. E se hai bisogno di assistenza, c’è anche un servizio clienti gratuito sempre attivo.

I vantaggi della carta di credito gratuita

Carta YOU non ha né canone, né commissioni. Ma trattandosi di una carta di credito, il pagamento dovrà pur arrivare. Per i titolari, c’è una buona notizia: possono ottenere fino a 7 settimane di credito gratuito, scegliendo se attivare l’opzione di pagamento frazionato differito senza commissioni aggiuntive. In più, anche se dietro alla carta c’è Advanzia Bank, non è necessario cambiare banca per approfittare dei suoi vantaggi: la fattura potrà infatti essere saldata tramite bonifico bancario da un conto corrente già esistente.

Per richiedere Carta YOU ci vogliono soltanto due minuti: basta collegarsi a questo link e inserire tutti i dati richiesti. Riceverai la tua Mastercard completamente operativa e con tutte le assicurazioni, con una commissione annuale permanente azzerata. Gratuite anche la richiesta, l’emissione e la consegna a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.