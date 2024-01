Canone zero e interessi al 4%: è la promo imbattibile di Conto Credem Link

Per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente c’è oggi una nuova promozione su cui puntare: Conto Credem Link, infatti, è uno dei migliori conti del momento, abbinando tutti i vantaggi tipici dei conti online alla possibilità di sfruttare la solidità e i canali di assistenza e consulenza tipici delle banche tradizionali.

Il conto in questione ha canone zero, senza requisiti da dover rispettare. C’è poi la carta di debito abbinata (disponibile in due versioni) e un’operatività completa tramite Internet Banking. I clienti che aprono il conto di Credem possono sfruttare anche un team di consulenti sempre a disposizione, sia online che in filiale.

A completare i vantaggi di Conto Credem Link c’è il Conto Deposito Più. Il servizio di deposito abbinato gratuitamente al conto corrente garantisce un tasso di interesse del 4% per 12 mesi, permettendo di incrementare in misura significativa il valore del proprio patrimonio liquido, senza i rischi tipici dei finanziamenti.

Per aprire il conto è sufficiente seguire la procedura online tramite il sito Credem.

Conto Credem Link: tanti vantaggi a canone zero scegliendo questo conto

Con Conto Credem Link è possibile accedere a un conto completo e ricco di vantaggi. Ecco le caratteristiche del conto:

canone zero , senza requisiti di alcun tipo da rispettare

, senza requisiti di alcun tipo da rispettare carta di debito inclusa ; il cliente può scegliere tra Credemcard a canone zero, utilizzabile su circuito PagoBancomat e Bancomat, e Credemcard Internazionale Mastercard con canone di 1,5 euro al mese e possibilità di utilizzo tramite Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay e altri wallet digitali

; il cliente può scegliere tra Credemcard a canone zero, utilizzabile su circuito PagoBancomat e Bancomat, e Credemcard Internazionale Mastercard con canone di 1,5 euro al mese e possibilità di utilizzo tramite Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay e altri wallet digitali interessi al 4% per 12 mesi con il Conto Deposito Più abbinato

con il abbinato un team di consulenti sempre a disposizione

Per richiedere l’apertura di Conto Credem Link è sufficiente raggiungere il sito ufficiale, tramite il link qui di sotto e seguire una veloce procedura di apertura. È possibile anche utilizzare SPID per completare rapidamente l’autenticazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.