Canone Rai: la soluzione per non pagare questa tassa

Il Canone Rai è una di quelle tasse che ha saputo garantirsi l’odio di moltissimi italiani. In diversi Paesi Europei il Canone TV è ormai un lontano ricordo perché già abolito da tempo. Purtroppo per i più, in Italia l’abbonamento radiotelevisivo è una spina nel fianco di tantissime famiglie che non si capacitano di dover pagare 90 euro l’anno per questo servizio che è pubblico.

Esiste però una soluzione che ti permette di dire addio a questa tassa, evitando di pagarla completamente. Totalmente legale, questa opportunità non prevede limiti di età né di reddito. Perciò chiunque può cavalcarla per risparmiare quei 90 euro che, fino ad oggi, sono prelevati automaticamente dalla bolletta della luce ogni due mesi.

Smetti di pagare il Canone Rai liberandoti da tutti quei dispositivi dotati di sintonizzatore TV e passa al servizio streaming. Si tratta di un’operazione molto semplice. Prima di tutto vendi tutti i tuoi televisori o decoder tramite uno dei famosi portali che permettono la vendita di prodotti usati tra privati e aziende, come Subito.it.

Poi affidati allo streaming per vedere i tuoi programmi preferiti. Ad esempio, con Fire TV Stick Lite, a un prezzo molto vantaggioso, avrai accesso a tantissimi contenuti senza aver bisogno di un sintonizzatore TV. Potrai vedere i canali TV tramite streaming semplicemente collegando questo dispositivo a un comunissimo monitor, schermo o videoproiettore.

Canone Rai: come richiedere l’esenzione

Ovviamente non basta eliminare da casa televisori e decoder per smettere di pagare l’abbonamento radiotelevisivo italiano. Occorre inviare una comunicazione formale all’Agenzia delle Entrate che prenderà atto di quanto dichiarato e ti esonererà dal Canone TV. Per far ciò occorre compilare il Modulo di Esenzione dal Canone Rai.

I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale – spiega l’Agenzia delle Entrate – possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.

Scegliere di vedere le trasmissioni televisive in chiaro tramite internet in streaming senza pagare il Canone TV è completamente legale. La spiegazione chiara di questo è riportata sul sito ufficiale della Rai dedicato al Canone Rai. Ecco cosa l’emittente nazionale ha dichiarato in merito alla fruizione dei canali TV tramite streaming:

Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore TV o un vecchio televisore analogico deve pagare il canone?

No, perché solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone TV. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono la visione dei programmi televisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, e i vecchi televisori analogici non sono assoggettabili a canone (note Min. Sviluppo Economico del 22 febbraio 2012 e del 20 aprile 2016).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.