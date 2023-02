Canone Rai: presto in arrivo l'abolizione definitiva?

Si sta parlando molto del tema Canone Rai. La tassa più odiata dagli italiani è tornata protagonista di diverse discussioni tra certezze e speranze future. In merito alle certezze, il Ministro dell’Economia ha fatto inversione rispetto alle dichiarazioni annunciate poco dopo essere entrato in carica con il nuovo Governo Meloni.

Infatti, Giancarlo Giorgetti, se all’inizio aveva spiegato che il Canone TV sarebbe rimasto nella bolletta della luce, le scorse settimane ha confermato il contrario. In pratica, dal 2024 per il Canone Rai dovrà cambiare il metodo di riscossione, non più delegato ai fornitori di energia elettrica:

Quest’anno mi sono preso la responsabilità enorme di lasciarlo, e ho preso un sacco di critiche chiaramente da tutti, perché siamo arrivati ed è rimasto in bolletta, se no saltava tutto. Ma diventa chiaro che dalla bolletta il Canone Rai dovrà uscire, e quindi l’anno prossimo bisognerà trovare un altro strumento.

Una notizia che ha acceso di nuovo i riflettori su questa imposta. Tanto che un altro Ministro ha preso parola auspicando l’abolizione definitiva dell’abbonamento alla radiotelevisione italiana per rendere così la rete pubblica completamente gratuita e sovvenzionata dalla pubblicità, come le altre emittenti private.

Canone Rai: se non un addio almeno uno sconto

Dalle promesse in campagna elettorale alle ultime dichiarazioni, Matteo Salvini non ha cambiato la sua posizione in merito al Canone Rai. Il Vicepremier vuole un’abolizione definitiva di questa tassa. Tuttavia, se questo non fosse possibile ha anche incluso un piano B da percorrere:

Mediaset va in onda senza chiedere un euro, anche la Rai potrebbe sforzarsi di fare altrettanto.

Una profonda riflessione sul ruolo del servizio pubblico e sul fatto che gli italiani debbano continuare a pagarlo, va fatta. Togliere il canone dalla bolletta sì, lavorare per abbassarlo o, se ce la facciamo, addirittura per azzerarlo è un dovere.

Ci sarà da fare una riflessione sul canone, su quello che costa la Rai, su certi superstipendi e sugli agenti esterni. Bisogna togliere il Canone Rai dalla bolletta e lavorare per ridurlo, abbassarlo o, come in altri Paesi europei, per eliminarlo.

Lo ha dichiarato in occasione della sua partecipazione ad alcune trasmissioni televisive tra cui Rete 4, 7Gold e Telelombardia. Ovviamente la sua è una proposta che vorrebbe spingere all’interno dell’attuale Esecutivo di cui fa parte. Il futuro ci darà risposta.