Canone Rai: presentato un nuovo Ddl, l'ADDIO potrebbe essere vicino

Che il Canone Rai sia la tassa più odiata dagli italiani è risaputo. Tuttavia, mai come di questi tempi se ne sta parlando ampiamente. Dopo le promesse di cancellazione e riduzione sembra che qualcosa di concreto stia succedendo a Palazzo Madama.

Sì, perché nei giorni scorsi è stato presentato in Senato un nuovo Ddl dove il protagonista è proprio il Canone TV. Ad aver redatto la proposta è stata la Lega, il partito del Vicepremier Matteo Salvini. Secondo le ultime indiscrezioni sembra proprio che questa riscriverà il futuro dell’abbonamento radiotelevisivo italiano e i suoi obiettivi.

In pratica, l’addio del Canone Rai potrebbe essere molto vicino. A dire il vero sono state anche dettate le tempistiche: via entro i prossimi 5 anni e realizzazione di un nuovo canale delle identità senza spot pubblicitari. Il titolo della bozza di questo Ddl è anche una spiegazione del suo contenuto:

Cosa succederà tra 5 anni al Canone Rai? Ancora nulla, perché si tratta solo di una bozza quella presentata da Matteo Salvini in Senato. Tuttavia, se dovesse passare, e quindi essere approvata da tutte le sedi, rivoluzionerà tutta la televisione pubblica italiana.

Infatti, secondo le indiscrezioni trapelate, non si tratterebbe solo di costo, quindi di riduzione regolare fino all’annullamento, ma anche di contenuti proposti e di gestione delle risorse, stipendi e assunzioni comprese. Secondo questo Ddl il Canone TV “non è dovuto“:

Risulta oggi anacronistico e ingiusto, in quanto è dovuto per la semplice detenzione di apparecchi atti o adattabili a ricevere un segnale.

Inoltre, laddove sussista ancora oggi l’impossibilità di accesso alla rete o l’impossibilità di fruizione del servizio da parte degli utenti per motivi estranei alla propria volontà, il pagamento del canone di abbonamento non è dovuto.