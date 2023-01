Canone Rai: c'è chi propone l'abolizione definitiva

Il Canone Rai, si sa, è la tassa più odiata dagli italiani. A contendersi il primato c’è anche il Bollo Auto, ma questa è un’altra storia. Per ora nessuno ha promesso alcuna cosa in merito a quest’ultima imposta. Diverso invece per il cosiddetto abbonamento radiotelevisivo italiano.

In questi giorni sono girate ancora proposte su una possibile abolizione definitiva. Infatti, oltre a non voler pagare il pedaggio in autostrada dopo gli aumenti del nuovo anno, Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha anche affondato il coltello verso il Canone TV.

Ritenendolo una tassa che “pesa sulla bolletta“, ha ricordato quanto la situazione economica sia difficile per molti. Infatti, a settembre dello scorso anno aveva specificato, secondo lui, una verità importante da tenere presente nella valutazione se tenere o no questa imposta per il 2023:

Il Canone Rai, grazie a Renzi, pesa sulla bolletta: qualcuno può dire che 90 euro non fanno la differenza, c’è gente che con 90 euro ci mangia tre volte in più.

Canone Rai: la dura lotta per l’annullamento

Continua quindi la dura di Matteo Salvini che, nonostante al momento rimanga in vigore, continua ad auspicare all’annullamento definitivo del Canone Rai. In un post su Facebook, già nel lontano 2013, affermava:

ABOLIZIONE DEL CANONE RAI.

La Lega Nord lo propone, coerente e testarda, da anni.

Senza successo purtroppo, visto che a destra e a sinistra non hanno mai sostenuto con entusiasmo questo progetto.

Intanto Spagna, Portogallo, Olanda e Ungheria non fanno pagare un solo euro ai loro cittadini per la tivù pubblica.

PRIVATIZZARE LA RAI e ABOLIRE IL CANONE.

Siete d´accordo con il Progetto della Lega Nord?

A dieci anni di distanza le cose non sono cambiate. Nonostante in questo momento sia Ministro del Governo Meloni, il Canone TV rimane senza se e senza ma. Ovviamente non poteva evitare di sferrare un’altra dichiarazione in merito, prima che terminasse il 2022.

Infatti su TikTok, qualche giorno prima del fine anno, ha ancora una volta dichiarato il suo impegno “per superare il Canone Rai, per evitare che siate voi, che siano milioni di italiani, che siamo tutti noi a pagare i comizi di sinistra“. Intanto dall’esecutivo tutto tace e questa tassa rimarrà invariata anche lungo il 2023, salvo virate dell’ultimo minuto.