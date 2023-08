Canone azzerato e buoni Amazon: ecco perché scegliere Crédit Agricole

Sei alla ricerca di un nuovo conto corrente online che ti offra vantaggi esclusivi e la comodità di gestire le tue finanze da una semplice app? La risposta potrebbe essere Crédit Agricole, con la sua imperdibile promozione che ti permette di ottenere non solo un conto a canone azzerato, ma anche buoni regalo Amazon.

Come ottenere i buoni regalo Amazon

All’apertura del conto, avrai la possibilità di scegliere tra due opzioni di carta di debito: la tradizionale Crédit Agricole Bancomat o l’evoluta Crédit Agricole Visa. Con quest’ultima, avrai non solo un canone gratuito per i primi due anni, ma anche l’opportunità di ricevere buoni regalo Amazon. Inserendo in fase di apertura il codice promo “VISA” riceverai un buono dal valore di 50 euro.

Se, invece, utilizzi la carta Crédit Agricole Visa per i tuoi acquisti online o nei negozi, potrai accumulare altri buoni regalo Amazon. Spendendo almeno 250 euro, otterrai un buono da 25 euro. Con 500 euro di spesa, il buono sarà di 50 euro. E se raggiungi i 1.000 euro di spesa, riceverai ben 100 euro in buoni Amazon, da utilizzare come preferisci.

Visita la pagina dell’offerta sul sito ufficiale, seleziona la filiale di tua preferenza e inserisci i tuoi dati personali per aprire il tuo conto Crédit Agricole online. Assicurati di avere a portata di mano i documenti d’identità e la tessera sanitaria nazionale. E ricorda: se approfitti di questa opportunità entro il periodo promozionale, il canone del conto è totalmente azzerato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.