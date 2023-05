Canon potrebbe collaborare con brand di telefonia Android (RUMOR)

Stando a quanto apprendiamo in queste ore, sembra che Canon, il noto brand di fotografia nipponico, stia pensando di cooperare con un brand di smartphone entrando a gamba tesa in un settore molto prolifico come i suoi rivali hanno messo le mani da diverso tempo (pensiamo a Hasselblad, Leica, Zeiss e non solo).

Come detto, Canon vorrebbe quindi iniziare una serie di collaborazioni con gli OEM di telefonia mobile, così da adeguarsi e adattarsi al mercato moderno. Tutti i marchi di smartphone Android stanno traendo profitto dalle partnership con le compagnie che producono fotocamere professionali…. e viceversa. Questo potrebbe essere un grande valore per un’azienda storica come Canon, da sempre leader nel settore “pro” della fotografia mondiale e nel mondo consumer. Siamo curiosi di sapere con quale brand stipulerà una partnership strategica.

Canon e la telefonia mobile: un futuro roseo

Pochi giorni fa, il presidente di Canon China, Hiroki Ozawa, ha affermato che l’ondata di collaborazione fra i produttori di telefoni e di fotocamere è in piena marea; Canon sta lavorando attivamente in questo senso ma al momento non c’è ancora una tempistica di lancio ufficiale. L’azienda vorrebbe capire tutti i pregi e gli eventuali rischi di un simil accordo.

Fra le altre cose, Ozawa ha dichiarato che le fotocamere reflex (o mirrorless) non portano ad avere difficoltà finanziarie, ma piuttosto, portano felicità. Sono sì costose, ma il valore di questi gadget si misura in altri modi; non di meno, un fotografo lo sa bene. L’attaccamento emotivo ad una macchina da lavoro supera di gran lunga l’investimento fatto per acquistarla. Piccola nota a margine: il sottoscritto è ancora legato alla sua prima Canon 5D Mark II, acquistata nel 2014 dopo averla adocchiata per anni e averla discussa perfino in fase di tesi di laurea. Insomma, tornando a noi, le camere DSLR o mirrorless sono ancora i migliori mezzi per fare foto a livello “pro” e per il momento non possono venir soppiantate da alcun tipo di smartphone, per quanto potente questo possa essere.

