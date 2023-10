Canon PIXMA: molto più di una stampante, costa meno di quanto pensi

Canon PIXMA è la stampante di ultima generazione che offre tantissime funzionalità in grado di rivoluzionare la tua produttività. A soli 39,99 euro l’acquisti su Unieuro! Una promozione fantastica visto che da listino costerebbe 59,99 euro. Essendo WiFi puoi stampare la qualunque senza doverti connettere con cavi, ma semplicemente inviando l’input dal tuo dispositivo mobile o computer, tramite connessione WiFi. Niente male vero? La consegna è gratuita.

Canon PIXMA: la stampante che fa molto di più

Con la Stampante Canon PIXMA non solo stampi documenti di qualità, ma puoi anche fotocopiare fogli, scansionare e stampare foto di qualità su carta fotografica. Il vantaggio non sta solo nel prezzo conveniente che trovi su Unieuro. Ciò che ti farà risparmiare saranno anche i costi di gestione come l’acquisto delle cartucce. Infatti, questo modello è in grado di farti risparmiare sull’inchiostro, senza rinunciare alla qualità di stampa. Inoltre, le sue dimensioni ridotte la rendono comoda da piazzare ovunque.

Acquistala a soli 39,99 euro, invece di 59,99 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 13,30 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti. Scegli questo store per avere tantissimi vantaggi inclusi nel tuo acquisto.

