Canon EOS R100: 140€ di sconto immediato sulla mirrorless essenziale (offerta esclusiva)

Prosegue su Canon Store la promozione Saldi Pasquali, prorogata anche questa settimana. Tra le migliori offerte in assoluto segnaliamo la fotocamera mirrorless Canon EOS R100, in promo a 649,99 euro invece di 789,99 euro, grazie a uno sconto immediato di 140 euro.

L’offerta sulla EOS R100 di Canon include l’obiettivo RF-S 18-45mm, uno zaino e una scheda SD. Per qualità fotografica e valore del kit complessivo, rappresenta oggi una delle fotocamere mirrorless entry-level migliori del mercato.

Fotocamera Canon EOS R100 in offerta a 649,99 euro su Canon Store

Il modello EOS R100 è una fotocamera mirrorless essenziale, ideale da portare con sé in vacanza o a un evento importante. Uno dei suoi principali punti di forza è il sensore d’immagine APS-C da 24.1 megapixel, in grado di offrire una qualità eccellente non soltanto per le foto ma anche per i video.

Un altro elemento distintivo della mirrorless entry-level di Canon è la messa a fuoco automatica regolata dalla tecnologia Dual Pixel CMOS. A tutto questo poi si aggiunge la connettività Wi-Fi, grazie alla quale il trasferimento di file è molto più semplice e veloce rispetto al passato.

E per chi è alle prime armi con la fotografia, Canon ha pensato alla funzionalità Assistente creativo. Grazie a questa opzione puoi scegliere sia gli effetti desiderati che apportare qualsiasi modifica, andando a cambiare illuminazione, colore, sfocatura dello sfondo e tanto altro ancora.

Ti confermiamo infine che l’acquisto della Canon EOS R100 sullo store ufficiale del marchio giapponese beneficia delle spese di spedizione gratuite. L’offerta è a tempo limitato, potrebbe terminare tra poco.