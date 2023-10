Candy: una lavasciuga smart SPETTACOLARE a prezzo RIDICOLO (339€)

Stai cercando una lavasciuga moderna ed efficiente che semplifichi le tue attività di lavanderia? Non cercare oltre! Questo modello smart di Candy è esattamente ciò che ti serve. E il momento migliore per acquistarla è adesso, grazie al grandioso sconto disponibile su Amazon! In occasione della Festa delle Offerte Prime, puoi portarla a casa a 339,99€ appena. Le spedizioni sono veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido però: è quasi finita!

La Candy Smart CSWS 4852DE/1-11 è una lavasciuga all’avanguardia che unisce le funzionalità di una lavatrice e di un’asciugatrice, offrendoti prestazioni superiori e un’esperienza di lavaggio senza sforzi. Con una capacità di carico di 8 kg per il lavaggio e 5 kg per l’asciugatura, questa lavasciuga può gestire anche i carichi più impegnativi, riducendo il tempo che trascorri a lavare i tuoi indumenti.

La connettività NFC integrata ti permette di controllare e monitorare l’elettrodomestico tramite l’applicazione Candy simply-Fi. Puoi avviare cicli di lavaggio, ricevere notifiche sullo stato del lavaggio e persino scaricare programmi di lavaggio aggiuntivi direttamente sul tuo smartphone. L’opzione vapore offre un ulteriore livello di pulizia, eliminando le macchie più ostinate e igienizzando i tuoi indumenti in modo efficace.

È dotata di un rilevatore di peso intelligente che adatta automaticamente il consumo di acqua ed energia in base al carico di lavaggio. Questo ti permette di risparmiare risorse preziose e ridurre l’impatto ambientale. Non solo otterrai prestazioni eccellenti, ma contribuirai anche a ridurre i costi energetici.

Con il suo design moderno e sofisticato, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico. Le sue dimensioni compatte (60x53x85 cm) la rendono ideale anche per spazi limitati, come appartamenti o lavanderie di piccole dimensioni. Non dovrai sacrificare lo stile per la funzionalità.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon! La lavasciuga Candy Smart CSWS 4852DE/1-11 è attualmente in sconto, quindi è il momento perfetto per acquistarla: completa al volo il tuo ordine per accaparrartela a 339€ circa appena con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.