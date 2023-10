Candy: solo 69€ per questo POTENTISSIMO aspirapolvere senza fili

Alla ricerca di un aspirapolvere efficiente e senza fili? Candy Viva CVIVA15 011 è la soluzione perfetta per rendere la pulizia della tua casa un’attività semplice e veloce. Con la sua potenza ciclonica da 240W, capacità di 0,7 litri e autonomia di 35 minuti, questo gioiellino ti offre prestazioni eccezionali in ogni angolo della tua casa. La sua spazzola motorizzata e la funzione turbo ti permettono di affrontare facilmente polvere, peli e detriti su pavimenti, tappeti e superfici dure.

Non perdere l’opportunità di scoprire le sue caratteristiche straordinarie e approfitta dell’assurdo sconto Amazon del momento! Completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo a 69€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Offre una potenza di aspirazione da 240W che garantisce una pulizia efficace in ogni passaggio. Grazie alla tecnologia ciclonica, raccoglie polvere e detriti senza perdere potenza, mantenendo sempre prestazioni elevate. Con una capacità di 0,7 litri, non dovrai preoccuparti di svuotare frequentemente il contenitore, permettendoti di pulire più a lungo senza interruzioni.

Dimentica i fili ingombranti e limitanti! Questo aspirapolvere è senza fili, offrendoti la libertà di muoverti liberamente per tutta la casa senza dover cercare prese di corrente. Grazie alla sua batteria ricaricabile, puoi goderti fino a 35 minuti di autonomia, sufficienti per pulire diverse stanze senza problemi. La batteria si ricarica rapidamente, quindi sarai pronto per la prossima sessione di pulizia in breve tempo.

Ancora, è dotato di una spazzola motorizzata che si adatta a diversi tipi di pavimenti, garantendo una pulizia ottimale su superfici dure, tappeti e moquette. La funzione turbo aumenta ulteriormente la potenza di aspirazione per affrontare sporco ostinato e peli di animali domestici. Con queste caratteristiche, nulla sfuggirà alla tua pulizia!

Il design leggero e compatto lo rende facile da manovrare e da riporre. Puoi usarlo comodamente in ogni stanza senza affaticarti. La maniglia ergonomica assicura una presa salda e confortevole durante l’uso. Inoltre, il suo colore bianco elegante si adatta perfettamente a qualsiasi arredamento.

Candy Viva CVIVA15 011 è progettato per rendere la pulizia facile e igienica. Il contenitore della polvere è facile da svuotare con un semplice clic, evitando il contatto diretto con la sporcizia. Inoltre, il filtro lavabile cattura anche le particelle più piccole, aiutando a mantenere un ambiente pulito e salubre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.