Cancellare i propri dati personali da Internet è più semplice: basta usare Incogni

Incogni è un servizio sempre più richiesto e diffuso: si tratta di un tool che permette di semplificare le operazioni per cancellare i dati personali da Internet. Il sistema, infatti, si occupa di gestire in autonomia le richieste di cancellazione contattando, per conto dell’utente, tutti i data broker al fine di richiedere l’eliminazione dei dati sensibili.

Il sistema funziona con un meccanismo in abbonamento, mensile o annuale. La versione mensile costa 12,99 euro mentre quella annuale è in sconto del 50%, permettendo l’attivazione a 6,49 euro mensili (la spesa complessiva è 77,88 euro). Per accedere al servizio è possibile sfruttare il link qui di sotto, in modo da raggiungere il sito ufficiale di Incogni.

Incogni è il sistema giusto per cancellare i propri dati dal web

Il funzionamento di Incogni è molto semplice: una volta attivato il servizio, infatti, sarà Incogni stesso ad occuparsi delle richieste di cancellazione dei dati personali dell’utente, andando a contattare direttamente i “data broker”, le aziende che controllano la maggior parte dei dati degli utenti del web.

L’utente che ha attivato il servizio, invece, non deve fare nulla. Periodicamente, il tool fornirà dei report dettagliati in merito allo stato di avanzamento delle richieste di eliminazione dei dati. In questo modo, quindi, sarà possibile monitorare il lavoro di Incogni, verificando i progressi registrati.

Incogni è disponibile tramite un abbonamento mensile o annuale. La scelta più vantaggiosa in questo momento è la soluzione annuale che presenta un costo di 77,88 euro, pari a 6,49 euro al mese, con un risparmio del 50% rispetto all’attivazione dell’abbonamento mensile. Da notare che c’è anche un periodo di 30 giorni di rimborso garantito per tutti i nuovi utenti che, quindi, avranno la possibilità di provare Incogni senza il rischio di attivare un servizio non in linea con le proprie necessità.

Per iniziare ad utilizzare il servizio è possibile seguire il link qui di sotto.

