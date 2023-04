Campanello Wireless che aggiusta il tuo citofono ROTTO: 16€ ed è tuo

Se hai un citofono rotto e non sia mai chi ti viene a trovare, non chiamare il tecnico ma aggiusta la situazione con meno di 20€. Ti basta un campanello wireless come questo di Surfou ed il gioco è fatto. Semplice, veloce da installare e funzionante in qualunque situazione. Un 100/100 di cui non fare a meno.

Con il ribasso in corso su Amazon lo porti a casa al minimo indispensabile: paghi appena 16,40€ e non hai alcun problema. Cosa stai aspettando? Collegati e aggiungilo subito al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Campanello wireless: il prodotto che non sapevi di volere

Questo campanello wireless è la svolta in casa. Oltre a poterlo mettere ovunque, hai la possibilità sia di sostituirlo al tuo citofono che ampliare il raggio di quest’ultimo aggiungendo un secondo campanello, ad esempio, a una seconda entrata della tua abitazione.

Lo installi in due secondi visto che non devi far altro che fissarlo con un paio di viti o con il nastro biadesivo. Il ricevitore, invece, lo metti in casa ed entra in funzione semplicemente collegandolo alla presa di corrente. Entrambi i pezzi hanno un LED blu che si attiva per poterli individuare anche quando c’è poca luce.

Con 400 metri di portata e resistenza ad acqua, pioggia e tutto il resto, non hai problemi di alcun genere. Anzi, ti dirò, puoi anche personalizzare la suoneria con 55 melodie differenti e 5 livelli di volume.

Che altro dirti se non che è un acquisto sicuro ed eccezionale? Collegati immediatamente su Amazon per acquistare questo campanello wireless a soli 16,40€ con un click.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.