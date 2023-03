Campanello senza fili 300m di portata: 16€ ed è tuo su Amazon

Non affacciarti dalla finestra per vedere ogni singola volta chi è che ti ha citofonato. Acquista questo campanello senza fili eccellente e semplicissimo da installare: non ha neanche bisogno di collegamenti elettrici.

Grazie alle offerte di primavera su Amazon, lo porti a casa a prezzo irrisorio. Pensa che il 15% di sconto fa scendere il prezzo finale ad appena 16,14€. Cosa aspetti? Aggiungilo immediatamente al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia se hai un abbonamento Amazon Prime attivo.

Campanello senza fili: il massimo della comodità a portata di mano

Lo installi ovunque tu voglia, sia a casa o al negozio o in ufficio. Comodissimo perchè composto da 2 parti, questo campanello senza fili non ha bisogno di tecnici. Ti arriva, apri la confezione e lo installi nel giro di pochissimi minuti.

In modo particolare trovi il campanello vero e proprio e il ricevitore. Il primo lo metti fuori, vicino al cancello ad esempio. Il secondo, invece, basta attaccarlo a una presa di corrente in casa ed entra in funzione. In questo modo puoi decidere dove ti fa più comodo averlo.

Naturalmente il pezzo esterno è completamente impermeabile per resistere a pioggia, vento e sole. In più ha una portata di 300 metri ed è dotato di LED blu per identificarlo subito anche al buio.

Se tutto questo non è sufficiente, sappi che hai a disposizione 5 livelli di volume e 52 suonerie tra cui scegliere.

Non perdere questa straordinaria offerta di Primavera su Amazon e collegati subito per acquistare il tuo campanello senza fili a soli 16,14€.

