Camino elettrico a 99€: mini consumo, TANTO calore, niente canna fumaria (-50%)

Il camino elettrico è la soluzione perfetta per avere subito in casa quella meravigliosa atmosfera che solo un sistema di riscaldamento come questo può creare. La simulazione della legna che arde ti offre un effetto spettacolare e la cosa più interessante è che non c’è bisogno di alcuna canna fumaria.

Oltre a creare l’atmosfera perfetta, questo gioiellino è anche in grado di riscaldare l’ambiente. Infatti, è una vera a propria stufa a bassissimo consumo energetico. Al minimo, non assorbe mai più di 950W mentre quando è al massimo non supera i 1500W. Alta efficienza, senza sorprese in bolletta. Il bello è che, la simulazione della fiamma e quella del riscaldamento sono completamente indipendenti: puoi escludere l’una o l’altra, a piacimento.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon, portando a casa questo spettacolare camino elettrico a 99€ appena. Approfitta dell’offerta, spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo. Le spedizioni sono super veloci e gratuite, da venditore terzo.

Camino elettrico: minimo consumo, atmosfera spettacolare

Un prodotto bellissimo sotto il punto di vista estetico. Si tratta di un vero e proprio complemento d’arredo, che impreziosirà l’ambiente dove deciderai di sistemarlo. Decidi se utilizzare la modalità stufa al minimo, al massimo oppure se escluderla completamente, godendo comunque di un’atmosfera spettacolare.

Super semplice da utilizzare, sul posteriore ci sono i pulsanti di gestione e anche una piccola manopola da usare per regolare al meglio la temperatura.

Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon, portando a casa il tuo camino elettrico a prezzo spettacolare. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 99€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità residua è assolutamente limitata.

