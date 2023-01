Cambio di rotta: Apple non lancerà un iPad pieghevole nel 2024

Proprio ieri abbiamo letto un interessante rumor che prevedeva il debutto di un iPad pieghevole per il 2024. Oggi tuttavia, un nuovo leak sancisce proprio il contrario. Sembra che l’OEM di Cupertino non abbia voglia di svelare il suo primo foldable a breve. Secondo altre voci di corridoio poi, si ipotizzava che questo gadget avrebbe potuto sostituire i prodotti della gamma iPad mini, invece ora scopriamo che non sarà così.

iPad mini continuerà ad esistere e arriveranno nuove iterazioni nel corso del prossimo anno. L’iPad pieghevole dovrebbe porsi a cavallo fra le linee Air/Pro e mini, andando a colmare così un vuoto nel settore che, al momento, non è occupato da nessuno.

A riportare questi dati ci ha pensato l’insider e giornalisti di Bloomberg Mark Gurman che ha condiviso le sue riflessioni su Twitter, contraddicendo però le affermazioni dell’analista Kuo.

Stando a quanto suggerisce Mark Gurman, il 2023 sarà il primo anno senza nuovi modelli di tablet. Lo definisce “un anno luce”, in attesa del debutto dei primi iPad OLED e del primo foldable.

The additions in the iPad lineup will be the redesigned OLED iPad Pros in 2024 + entry level and Mini spec bumps. As I wrote before, 2023 will be a light year for the iPad (and Watch). Also not hearing anything about a foldable iPad in 2024. https://t.co/WsByewy7hm https://t.co/e33aCHuocB

— Mark Gurman (@markgurman) January 30, 2023