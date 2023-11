Cam TOP DI GAMMA a 154€ in meno su Amazon: crollo per realme 9 Pro+ 5G

Uno sconto immediato del 39% è una notizia che di per sé dovrebbe farti cascare dalla sedia, a maggior ragione quando scopri che stiamo parlando dell’ottimo realme 9 Pro+ 5G in offerta su Amazon in occasione del Black Friday. Con un risparmio immediato di ben 154€, quest’oggi hai finalmente la scusa per acquistare l’eccellente device del colosso cinese al prezzo di appena 245€.

Sono vari i motivi per cui il device di realme è così apprezzato in tutto il mondo: stiamo parlando di un device con un bel design, una scheda tecnica davvero niente male e, soprattutto, una fotocamera principale che non teme i top di gamma del mercato.

realme 9 Pro+ 5G costa davvero poco su Amazon in occasione del Black Friday

Entrando più nel dettaglio, realme 9 Pro+ 5G ti strega con un eccellente pannello Super AMOLED super smooth a 90Hz con una eccellente resa cromatica; il processore octa core di MediaTek sfrutta alla perfezione 6 GB di RAM velocissima, mentre la batteria da 5000 mAh si ricarica in un attimo con la tecnologia di ricarica rapida a 60W.

Inoltre, come dicevamo qualche riga più su, il device monta un eccellente modulo fotografico triplo con un sensore principale da 64MP con IA (Intelligenza Artificiale) per assicurarti sempre foto e video ad altissima risoluzione.

Con un calo di prezzo complessivo di ben 154€ su Amazon è arrivato il momento di fare sul serio e acquistare subito lo smartphone a marchio realme; mettilo nel carrello e preparati a riceverlo a casa in appena 24 ore con la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.