Cam 50MP e mega batteria: OPPO A78 5G sprofonda del 30% su Amazon

OPPO 78 5G è senza ombra di dubbio uno tra i mediogamma Android più interessanti per via del suo valido rapporto qualità/prezzo, quest’oggi a maggior ragione considerando l’offerta Amazon che lo vede proposto con uno sconto immediato del 30%. Con una spesa di appena 259€, infatti, il device di OPPO è pronto a soddisfare le tue personali esigenze senza far male al tuo portafogli.

Nonostante il prezzo competitivo e lo sconto a due cifre, il dispositivo è ideale per telefonare, navigare in rete, ascoltare la musica, guardare video ad alta risoluzione, chattare sui social e molto altro ancora.

Appena 259€ su Amazon per lo smartphone OPPO A78 5G: occasione d’oro

OPPO A78 5G monta un bel pannello LCD da 6.56 pollici ad alta risoluzione accompagnato da una fotocamera frontale per selfie di qualità, mentre sotto il cofano trova posto un buon processore octa core con ben 8 GB di RAM per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

A tutto ciò, inoltre, si aggiunge anche una batteria monstre da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida e una fotocamera doppia posteriore con un sensore principale da ben 50 MP.

Con un risparmio complessivo di ben 110€ sul prezzo di vendita, il telefono di OPPO rappresenta una di quelle occasioni da non farsi assolutamente scappare; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa ad appena 259€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.