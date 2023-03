Call of Duty Vanguard: il gioco per PS5 con lo sconto FOLLE del 60%

Call of Duty Vanguard è il nuovo gioco di sparatutto in prima persona sviluppato da Sledgehammer Games e pubblicato da Activision per PS5. La trama coinvolgente e in alta definizione del gioco è ambientata durante la seconda guerra mondiale e segue le storie di un gruppo di soldati provenienti da diverse nazioni alleati, impegnati in una missione per sconfiggere l’Asse. Questo titolo attualmente vede uno sconto PAZZESCO del 60% su Amazon, infatti adesso lo puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 32,38 euro.

Call Of Duty Vanguard: crollo del prezzo sul noto e-commerce

Il gioco si integra con Call of Duty: Warzone, il popolare gioco gratuito di battaglia reale. Vanguard introduce una nuova mappa di Warzone e offre ai giocatori la possibilità di sbloccare armi, operatori e altre ricompense che possono essere utilizzate in entrambi i giochi.

I combattimenti in Call of Duty Vanguard sono mozzafiato e gli scontri sono adrenalinici. I giocatori avranno accesso a un’ampia gamma di armi autentiche della seconda guerra mondiale, inclusi fucili, mitragliatrici, pistole e granate. Le armi sono state accuratamente riprodotte per offrire un’esperienza di gioco autentica e realistica.

Inoltre, il gioco offre 20 nuove mappe, ognuna delle quali è stata progettata per offrire un’esperienza di gioco unica e coinvolgente. Le mappe includono scenari come città distrutte, campi di battaglia aperti e luoghi esotici.

In conclusione, Call of Duty Vanguard è un gioco di sparatutto in prima persona coinvolgente e in alta definizione che offre una vasta gamma di armi autentiche della seconda guerra mondiale, 20 nuove mappe e combattimenti mozzafiato. Con lo sconto FOLLE del 60% su Amazon, questo gioco è un acquisto obbligato per gli appassionati di giochi di sparatutto. Acquistalo subito ad un prezzo ridicolo di soli 32,38 euro, prima che gli ultimi pezzi a disposizione si esauriscano.

