Call Center: attenzione alla nuova truffa del sì

Oramai le chiamate Call Center a scopo di marketing sono all’ordine del giorno. Spesso ci sono utenti che ne ricevono più di una sul loro smartphone e tutte, alla risposta, iniziano con: “Parlo con il signor […]?”, oppure “Parlo con la signora […]?”.

La risposta più ovvia e automatica che potremmo dare è “Sì” se ci hanno posto questa domanda pronunciando il nostro nome. Bene, questa è l’ultima truffa che operatori Call Center criminali stanno utilizzando per chiudere contratti senza che il destinatario della chiamata ne sia consapevole.

Si tratta di una vera e propria truffa per propinare abbonamenti telefonici non richiesti e così sottrarre denaro alle vittime. Ad aver rivelato questo raggiro, nuovo perché recente, ma vecchio perché utilizzato da tempo, è stata l’associazione Udicon che ha iniziato a ricevere parecchie segnalazioni dai cittadini.

Scopriamo quindi come questi operatori Call Center agiscono e quali sono i metodi efficaci per proteggersi. Evitare di cadere in questa trappola è indispensabile perché il rischio è quello di vedersi sottrarre denaro e dover poi procedere con difficoltà per risolvere il problema.

Call Center: attenti a come rispondete

Il metodo del Sì è ormai conosciuto, ma continua a mietere molte vittime. Ecco perché esperti truffatori lo utilizzano sempre. Questa volta sono proprio alcuni operatori Call Center a sfruttare questa tecnica per chiudere più contratti possibili.

Il procedimento è simile a tutti. Il Call Center chiama per informare l’utente in merito a un’offerta e durante la conversazione cerca in tutti i modi di fargli pronunciare un “Sì” che verrà poi utilizzato come prova di un contratto chiuso telefonicamente.

All’effettivo si tratta di una vera e propria truffa che diversi poveri malcapitati si sono trovati ad affrontare cadendone vittima. Ecco perché, proprio in questi giorni, sono al vaglio alcune nuove regole a difesa degli utenti contro il telemarketing selvaggio dei Call Center.

Una di queste prevede proprio che un contratto sia valido solo se è avvenuta conferma scritta dell’offerta da parte di un utente. Quindi si dovrebbe escludere la registrazione telefonica che, come nei casi denunciati da Udicon, spesso viene creata a dovere come truffa.

Cosa fare per difendersi da queste truffe

Attualmente, però, questa regola non è ancora in vigore. Quindi occorre proteggersi da queste pratiche fraudolente messe in atto da pericolosi Call Center. Ad aver fornito alcuni consigli per difendersi da queste truffe e non caderne vittima è stato Vincenzo Paldino, presidente di Udicon Emilia-Romagna: