Calendario dell'Avvento Pukka: 24 tisane tutte da scoprire

Godetevi 24 giorni di sorprese grazie alle bustine di Tisane diverse che troverete ogni giorno. A un prezzo di soli 12,59 euro scontato del 30% potrete avere il fantastico calendario dell’Avvento Pukka, senza cioccolato e senza lattosio.

Calendario dell’Avvento Pukka: assaporate ogni gusto

Fate il conto alla rovescia fino al Natale e scartate ogni giorno una deliziosa sorpresa nel calendario dell’Avvento Pukka. Per gli amanti delle tisane questo calendario è la giusta alternativa al cioccolato ed è adatto a tutti in quanto non è presente il lattosio. Pensato per portare nel vostro cuore una dose quotidiana di gioia e calore. All’interno troverete tantissimi gusti tra cui l’essenza natalizia della cannella e liquirizia, menta piperita e liquirizia, citronella e zenzero, ginseng verde matcha, le note agrumate dell’arancia, la piacevole dolcezza del sambuco e tanti altri.

L’azienda Pukka Herbs offre le migliori miscele di erbe biologiche, provenienti da tutto il mondo in modo sostenibile ed etico, infatti ogni filtro di tisana è protetto dalla bustina di carta riciclabile certificata FSC che conserva la qualità e il sapore finché non si è pronti per gustare la tisana, inoltre, anche la confezione è completamente riciclabile e sono stampati tutti utilizzando inchiostri a base vegetale.

Un bellissimo regalo per voi e per tutti gli amanti di tisane, approfittate di questa imperdibile offerta e acquistate su Amazon il calendario dell’Avvento Pukka a soli 12,59 euro, con uno sconto del 30%. Inoltre, per i clienti Prime è disponibile la spedizione rapida e gratuita.

