Calendario dell'Avvento: 5 idee Amazon geniali e NON BANALI

Tempo di pensare al calendario dell’Avvento, ma bando alla banalità! Ormai, il compagno dei giorni che mancano al Natale è una tradizione non riservata solo ed esclusivamente ai bambini, anzi. Spesso, è un dono apprezzato anche dagli adulti. Una coccola che puoi concederti o concedere, scegliendo il prodotto più particolare. Non solo cioccolatini, ma anche piccoli regali, alcuni anche di altissima qualità.

Su Amazon ce ne sono tantissimi, per tutti i gusti e i budget. Dai un’occhiata all’intero catalogo, ma prima guarda i 5 modelli che ho selezionato: sono un più bello dell’altro.

Il primo è per gli amanti del cioccolato, non potrebbe mancare. Firmato Milka, ogni dolce sorpresa è fatta da un cioccolatino ripieno di crema al latte. Ce ne sono ancora pochi a disposizione e lo prendi a 17€ circa appena.

Il secondo modello è dedicato agli amanti del caffè. Questo particolare prodotto nasconde in ogni finestrella una capsula compatibile con sistema Nespresso. Ogni giorno, degusti una variante differente. Puoi portarlo a casa a 29€ circa appena.

Il terzo è probabilmente il più pregiato e raffinato. Questo modello è firmato dal celeberrimo brand Yankee Candle, probabilmente il migliore marchio di candele profumate che ci sia. Al suo interno ci sono 12 lumini da tè, 12 candele votive e 1 portacandela in vetro. Veramente una bella scorta. L’intero cofanetto lo prendi a 66€ circa.

Il quarto calendario dell’Avvento è dedicato agli amanti del make up. All’interno, in totale, ci sono ben 24 diversi cosmetici, tra cui ombretti, smalti, rossetti e non solo. Il prezzo non potrebbe essere più concorrenziale, lo porti a casa a 23€ circa appena (spunta il coupon in pagina).

Per finire, una versione a tema Drangonball Z, firmata Funko, Una vera e propria meraviglia da riservare ai collezionisti. Ogni giorno, un bellissimo personaggio realizzato con estrema cura dei dettagli. Puoi portarlo a casa a 46€ appena.

Fra questi non c’è il tuo calendario dell’Avvento preferito? Nessun problema: sfoglia il catalogo su Amazon e trova quello che piace di più a te (a alle tue tasche!).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.