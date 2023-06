Caldo in arrivo: combattilo con questo ventilatore in offerta (-44%)

Sali la temperatura e l’afa inizia a farsi sentire? Non preoccuparti, abbiamo la soluzione perfetta per te! Il Tristar VE-5952 è un fantastico ventilatore a piantana ora in offerta su Amazon a soli 34,99 euro invece di 61,99.

Dotato di un potente motore da 45 Watt, il Tristar VE-5952 è progettato per fornire un flusso d’aria forte e costante in tutta la stanza, garantendo il massimo comfort durante le giornate più calde. Con una potenza di 1464 m³/h, questo ventilatore ti manterrà fresco e riposato per tutto il giorno.

Ventilatore a piantana in offerta: combattere il caldo non è mai stato così economico

Una delle caratteristiche principali di questo ventilatore è la possibilità di personalizzare il flusso d’aria secondo le tue preferenze. Grazie alle tre diverse impostazioni del flusso d’aria, potrai regolare la velocità del ventilatore a 950, 1100 o 1300 giri al minuto. Scegli l’intensità che desideri e goditi una brezza fresca su misura per te.

Non solo puoi personalizzare il flusso d’aria, ma puoi anche regolare l’altezza del ventilatore. L’altezza è completamente regolabile, da 60 a 80 cm, consentendoti di adattarlo alle tue esigenze personali. Che tu sia seduto sul divano o sdraiato sul letto, potrai posizionare il ventilatore esattamente alla giusta altezza per goderti un comfort ottimale.

Inoltre, il Tristar VE-5952 è dotato di una funzione oscillante che ruota fino a 85 gradi. Questa caratteristica garantisce una distribuzione ampia e uniforme dell’aria in tutta la stanza, consentendo a tutti i presenti di beneficiare di una piacevole brezza fresca. Non ci saranno più zone calde e stagnanti, ma solo freschezza ovunque.

Un’altra caratteristica da apprezzare di questo ventilatore è il suo basso livello di rumore. Con un volume massimo di soli 52,2 dB, il Tristar VE-5952 è paragonabile al livello sonoro di una normale conversazione. Potrai goderti la freschezza senza essere disturbato da fastidiosi rumori di fondo.

Se stai cercando un ventilatore da piantana potente, regolabile e silenzioso, non cercare oltre. Il Tristar VE-5952 è l’opzione ideale per te. Acquistalo adesso a soli 34,99 euro invece di 61,99 e preparati ad affrontare l’estate con freschezza e comfort. Non perdere questa occasione, il tuo benessere è a un clic di distanza.

