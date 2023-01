Calcolatrici scientifiche in offerta: la Casio Fx-991Ex scende sotto i 24€ (ma sta andando a ruba)

Esplorando le migliori offerte di Amazon abbiamo trovato una calcolatrice scientifica proposta ad un prezzo decisamente interessante. La Casio Fx-991Ex oggi può essere tua con uno sconto del 29%: la pagherai appena 23,90€, con un risparmio di ben 10€ sul suo normale prezzo di listino. Affrettati: l’offerta è a tempo limitato e rischi che vada preso a ruba.

Se hai bisogno di una calcolatrice scientifica della Casio per le superiori e (soprattutto) per l’università, noi ci sentiamo di consigliarti particolarmente questo modello, che si distingue per un prezzo competitivo e per una scheda tecnica decisamente completa. Con la Casio Fx-991Ex avrai accessi ad una vasta gamma di funzioni avanzate come trigonometria, logaritmi, esponenziali e statistiche che sono essenziali per le materie scientifiche e matematiche.

La Casio Fx-991Ex è una calcolatrice scientifica progettata specificamente per la scuola con oltre 550 funzioni. Il display naturale e il menù a icone rendono facile da usare per gli studenti. Inoltre, incorpora un foglio di calcolo per studiare la statistica, un codice QR per proseguire i calcoli su PC, la risoluzione equazioni e sistemi fino a 4 equazioni, il calcolo matriciale 4×4, il calcolo degli zeri di una funzione, del valore della derivata e del valore assoluto della funzione, il calcolo di integrali, integrali definiti e differenziali. La doppia alimentazione solare e batteria garantisce che la calcolatrice sia sempre pronta all’uso anche in caso di emergenza.

Le calcolatrici scientifiche Casio sono progettate per fornire risultati precisi e affidabili, il che le rende ideali per gli studenti che studiano materie come matematica, fisica e chimica. Inoltre, sono progettate per essere facili da usare, con una tastiera intuitiva e funzioni ben organizzate. Diventano una risorsa fondamentale che non può mancare all’interno dell’arsenale di accessori che porterai sempre con te in aula e in laboratorio.

Come avrai capito, si tratta di un prodotto estremamente solido e affidabile, che oggi può essere tuo ad un prezzo davvero super. Non fartela scappare e acquistala subito.

