Cala il prezzo delle Realme Buds Air 3s: impermeabili, SUPER batteria

La ricerca per un paio di auricolari Bluetooth eccezionali quanto economici può finire qua. Cosa cerchi a fare quando hai davanti agli occhi le Realme Buds Air 3S che non solo costano poco, non ti deludono e danno sempre il massimo.

Trovate girovagando su Amazon, te lo dovevo far sapere. Ora disponibili con un ribasso del 10%, puoi farle diventare tue con soli 44,99€ per non doverti sacrificare mai più e aggrovigliare attorno ai cavi e ai fili. Collegati e aggiungile al carrello prima che l’offerta termini.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Realme Buds Air 3S: impermeabili ma non solo, le ami

Disponibili in colorazione nera, questi auricolari Bluetooth sono eccezionali. Se sei un tipo attivo a cui piace allenarsi, non ti preoccupare perché sono state create proprio per questo utilizzo. Da quanto appena detto puoi capire che non solo sono leggere, ma sono anche poco invadenti con il loro design compatto ma soprattutto rimangono dove le metti.

Con tecnologia 5.3 hai tutto quello di cui sei in cerca: connessioni sicure e senza latenza. Metti play e non le togliere mai dalle orecchie visto che l’audio è spaziale e la qualità non è da meno. Con tanto di microfono puoi anche parlare per ore e ore.

Dopotutto la batteria a lunga durata te lo consente e il case di ricarica ti offre fino a 30 ore di autonomia quindi perché farne a meno?

Te l’ho anticipato ma te lo ripeto: sono impermeabili per non temere né acqua né sudore. E se te lo stai chiedendo, la risposta è affermativa: è presente anche la riduzione del rumore.

Non perdere per nessuna ragione le tue Realme Buds Air 3s su Amazon ora che sono in promozione grazie allo sconto del 10%. Portale a casa con un click con appena 44,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.