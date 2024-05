CAFFÈ+CAPPUCCINO: la macchina De'Longhi che ti fa sentire al bar è scontata del -27%

De’Longhi Icona Eco Eco 311.R è pronta a portare un angolo di bar direttamente a casa tua. Grazie allo sconto Amazon, riuscirai ad avere il modello in colorazione rossa a soli 132,05€, al posto dei classici 180,00€ di listino.

Tutte le caratteristiche della macchina da caffè De’Longhi

Questa macchina è stata creata per coloro che apprezzano la ritualità del caffè e desiderano una tazzina perfetta ogni giorno. Il portafiltro con dispositivo crema ti permette di utilizzare sia caffè in polvere che cialde E.S.E., garantendo un caffè sempre aromatico e vellutato. La sua pressione di 15 bar estrae il caffè in modo perfetto, esaltando tutto il suo aroma e corpo, per un risveglio dei sensi ad ogni sorso.

Ma non solo, dato che il Cappuccino System miscela vapore, aria e latte per creare una schiuma densa e abbondante, avrai anche dei cappuccini super-cremosi.

La facilità d’uso è assicurata da tre tasti che ti permettono di accendere e spegnere la macchina, erogare un espresso o preparare un cappuccino con facilità. Inoltre, la funzione di spegnimento automatico dopo 9 minuti di inutilizzo rappresenta un intelligente risparmio energetico e una sicurezza aggiuntiva.

E parlando di pulizia, il serbatoio d’acqua trasparente da 1,4 litri è estraibile, mentre la caldaia in acciaio inox garantisce una lunga durata e prestazioni ottimali nel tempo.

Con questa macchina da caffè, potrai gustare un espresso perfetto ogni volta, preparare cappuccini come un vero barista, e goderti la semplicità d’uso e la sua bellezza nella tu cucina.

Svegliati ogni mattina con un perfetto caffè o un ottimo cappuccino grazie alla De’Longhi Icona Eco Eco 311.R. Pagala solo 132,05€, grazie allo sconto del -27%!