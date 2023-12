Caffè espresso buono come al Bar con questa macchina a soli 79€

Gustati il caffè espresso come nel tuo Bar preferito senza doverci andare con la macchina Cecotec Matic a soli 79,90 euro, invece che 96,99 euro. Se già il prezzo non era altissimo con questo ulteriore sconto del 18% è da prender al volo.

Caffè espresso e cappuccino cremoso in pochi secondi

Questa macchina per il caffè ha un motore da 850 W e una pompa della pressione da 20 bar che ti permettono di avere un espresso buonissimo. Si riscalda in un istante e quindi puoi subito usarla dopo poco da quando l’hai accesa. Ed è semplicissima da usare, non serve certo essere dei baristi.

Ha un design molto accattivante e moderno con un pannello touch molto intuitivo dove potrai selezionare le impostazioni che preferisci. Ad esempio puoi avere un caffè più lungo o più corto ed erogare il vapore dal pannarello. Quest’ultimo infatti ti consente di scaldare velocemente l’acqua per tè o tisane, la cioccolata calda e anche di montare il latte per fare il cappuccino.

Ha un serbatoio dell’acqua da 1,5 litri e un vassoio raccogligocce bello capiente e removibile per poterlo pulire con più facilità. Sulla parte superiore puoi appoggiare le tazze e le tazzine. Inoltre in confezioni trovi due filtri per una o due tazzine.

Approfitta anche tu di questa occasione d’oro. Vai subito su Amazon e acquista la tua macchina Cecotec Matic a soli 79,90 euro, invece che 96,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.