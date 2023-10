Caffè come al bar: Macchina professionale oggi al 46% di sconto!

Rendi unica la tua pausa caffè con la macchina del caffè Gaggia Viva Style, disponibile ad un incredibile prezzo di 74,90€ invece di 139,90€, con uno sconto del 46%. Preparare il caffè perfetto è ora più accessibile che mai. Approfitta di questa straordinaria opportunità per goderti il miglior caffè comodamente a casa tua!

Gaggia Viva Style: la macchina da caffè professionale crolla di prezzo

La macchina da caffè manuale Gaggia Viva Style è un dispositivo pratico ed essenziale per gli amanti del caffè. Può preparare una o due tazze alla volta, utilizzando caffè macinato o cialde di carta monodose con l’apposito adattatore incluso. Questa macchina da caffè è dotata di un portafiltro pressurizzato che garantisce un’infusione ottimale del caffè, risultando in un gusto ricco e autentico. Puoi scegliere tra due filtri inclusi: uno per preparare una o due tazze di caffè macinato e uno per le cialde monodose.

Per gli amanti del latte o delle bevande calde come tè e tisane, la Gaggia Viva Style è dotata di un pannarello classico che eroga vapore per emulsionare il latte o acqua calda per preparare le tue bevande preferite.

Il design compatto ed ergonomico si adatta facilmente a qualsiasi cucina. Il serbatoio dell’acqua e il vassoio raccogligocce sono estraibili, semplificando la pulizia e manutenzione.. L’interfaccia di questa macchinetta è intuitiva, con una manopola centrale che ti permette di regolare facilmente le impostazioni e ottenere il caffè perfetto.

Si tratta di un prodotto pensato per un utilizzo domestico, ideale per chi desidera godersi il gusto autentico del caffè direttamente a casa propria. La macchina da Caffè Manuale Gaggia Viva Style è una soluzione affidabile e conveniente per soddisfare le tue esigenze di caffè quotidiane e non solo!

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di portare a casa la macchina da Caffè Gaggia Viva Style a un prezzo incredibilmente basso di soli 74,90€ anziché 139,90€, con uno sconto del 46%!