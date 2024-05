Caffè Borbone SuperCiock (64 capsule) in sconto BOMBA: tue a 16,97€

Durante l’arco della giornata bevi tanti caffè, vorresti limitarti ma non riesci a fare a meno di bere qualcosa di caldo e gusto mentre fai una pausa dallo studio? Non sai cosa offrire agli ospiti che non amano o non possono bere il caffè, quando ti vengono a fare visita? Bene, per tua fortuna, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, oggi hai la possibilità di portarti a casa Caffè Borbone SuperCiock (64 capsule) in offerta SUPER, al prezzo imperdibile di soli 16,97 euro.

Si tratta di un’offerta a tempo che ti permetterà di risparmiare il 15% rispetto al prezzo non scontato. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, per te la spedizione e il reso saranno gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Dunque, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento.

Al prezzo piccolissimo, riceverai direttamente a casa 4 confezioni contenenti 16 capsule, per un totale di 64 capsule, di una gustosa bevanda al gusto cioccolata che potrai utilizzare con le macchine a marchio Nescafé Dolce Gusto. Le capsule fanno parte della sfiziosissima linea Capriccio. Grazie a questa bevanda, sia la colazione che la pausa saranno caratterizzate da un gusto super goloso.

Insomma, una coccola dolce e gustosa alla quale non potrai più rinunciare durante la giornata. Quindi, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito queste golose cialde di Caffè Borbone SuperCiock (64 capsule) in sconto incredibile del 15%, a poco meno di 17 euro. Affrettati e non perdere altro tempo, l’offerta terminerà a breve e ti resta ancor poco tempo per poter concludere il tuo ordine!