Caffè Borbone incontra Nescafé Dolce Gusto: 180 capsule a prezzo unico 

Se a casa o in ufficio c’è una macchinetta Nescafé Dolce Gusto che ti permette di gustarti un caffè sensazionale, non la lasciare a secco. Prenditi cura di lei (e del tuo portafogli) acquistando una confezione di Caffè Borbone in miscela nera dall’extra risparmio e qualità eccellente. Su eBay puoi completare l’acquisto a soli 35,90€ con uno sconto che ti fa risparmiare ben 23€ sul prezzo di partenza. Collegati e acquista le tue 180 capsule usando il codice PSPRMAR25.

Hai una Nescafé Dolce Gusto? Ecco 180 capsule Caffè Borbone a prezzo shock

La confezione risparmio che ho scovato su eBay è una delle più convenienti sul mercato. Non solo ti permette di creare una scorta della tua miscela preferita ma visto il prezzo vantaggioso, rende il tuo portafoglio meno vuoto! Non rinunciare a una tazzina di espresso ogni volta che ne hai voglia. Lasciati dire che se hai una macchinetta Nescafé Dolce Gusto non puoi rinunciare a questa promozione.

180 capsule in miscela nera di Caffè Borbone, una delle più apprezzate. Sono tutte provviste di sigillo salva aroma così, nel caso in cui non dovessi consumarle velocemente, la qualità non si perde e anche a distanza di settimane puoi sempre ottenere il massimo. Carica la capsula nella macchinetta, seleziona la lunghezza e premi sul bottone per replicare l’esperienza del bar direttamente a casa o in ufficio. Aroma pieno e prelibato con un grado di tostatura perfetto della variante Robusta che si unisce a una cremosità da farti leccare i baffi.

A soli 35,90€ su eBay acquisti la tua confezione di Caffè Borbone in miscela Nera per macchinette Nescafé Dolce Gusto. 180 pezzi a prezzo speciale garantito dallo sconto del 36% e dal codice PSPRMAR25 da utilizzare prima del pagamento. Non sprecare l’occasione ma approfittane al volo, è come se pagassi ogni capsula appena 0,19€.