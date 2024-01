Caffè Borbone: CIALDE in OFFERTA FAMIGLIA su eBay

Fai il pieno di caffeina grazie a un’offerta famiglia disponibile ora su eBay, salvo esaurimento scorte. Il nostro consiglio è di essere veloce ad acquistarla perché sta andando a ruba. Aggiungi al carrello 600 Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa a soli 82,99 euro, invece di 102,69 euro. Una bomba di promozione che ti sta facendo risparmiare esattamente 19,70 euro. Approfitta del 19% di sconto! La consegna gratuita è inclusa nell’offerta e puoi anche pagare in comode rate a Tasso Zero.

Caffè Borbone: 600 cialde a un prezzo REGALO

Approfitta dell’ottimo sconto sulle Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa nel formato famiglia. Perfette per non rimanere mai senza il tuo espresso preferito, questa promozione davvero è a un prezzo regalo. Scegli la qualità della miscela 100% robusta per un’esperienza unica di piacere ed energia ad ogni sorso. L’aroma è intenso e al palato è vellutato. Cremoso al punto giusto, ogni caffè ha carattere e intensità da vendere. Non perderti questa occasione di risparmio.

Acquista 600 cialde a soli 82,99 euro, invece di 102,69 euro. Tra l’altro, ottima opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 27,66 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.