Cacciavite elettrico: set con 12 punte in doppia offerta su Amazon

Se sei un appassionato di fai da te o semplicemente hai bisogno di uno strumento pratico e versatile per le tue riparazioni domestiche, non lasciarti sfuggire questa offerta lampo su Amazon: il set di cacciavite elettrico HOTO è disponibile a soli 39,89 euro.

Ma non è tutto: applicando il coupon del 15% che trovi nella pagina del prodotto, potrai ottenere un ulteriore sconto e portare a casa il set a soli 33,91 euro.

Cacciavite elettrico: il set in offerta ti sarà incredibilmente utile

Il set in questione è un prodotto di alta qualità, dotato di una batteria integrata da 3.6 V e 1500 mAh, che ti garantirà una lunga durata e una potenza stabile. Il cacciavite ha tre livelli di coppia regolabili, da 1 a 3 Nm, per adattarsi a diverse esigenze di avvitamento e svitamento. Inoltre, è dotato di una luce LED circolare senza ombre, che ti permetterà di lavorare anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il set include anche 12 punte lunghe in acciaio 2-IN S2, con durezza fino a 60 HRC e rivestimento in nichel ecologico. Le punte sono adatte per vari tipi di viti, come quelle a croce, a taglio, esagonali, torx e stella. Le punte sono conservate nella scatola di immagazzinaggio in lega di alluminio smerigliata, che è morbida al tatto e facile da trasportare.

Tutto questo diventa quindi uno strumento indispensabile per ogni casa, che ti permetterà di svolgere con facilità e precisione i tuoi lavori di bricolage. Potrai usarlo per montare mobili, riparare computer, fissare libreria, biciclette e molto altro ancora.

Non perdere tempo e approfitta subito dell’offerta lampo su Amazon: il set di cacciaviti elettrici HOTO è disponibile solo per poche ore a un prezzo imbattibile.

