Cacciavite elettrico con set di 12 punte a meno di METÀ PREZZO

Hai appena acquistato la cameretta nuova per il tuo bambino o devi sistemare alcune viti dell’armadio ma non hai mai lo strumento giusto per svolgere questi piccoli lavoretti? La misura del cacciavite che trovi nella cassetta degli attrezzi non è mai quella adatta? Nessuna paura, per tua fortuna, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, per pochissimo tempo ancora, potrai acquistare questo utilissimo cacciavite elettrico con set di 12 punte in super offerta al prezzo di soli 32,21 euro invece di 59,99 euro.

Tuttavia, per poter acquistare questo ottimo prodotto risparmiando alcune decine di euro, dovrai affrettarti e approfittare subito dello sconto pazzesco del 37% e di un ulteriore sconto del 15% che potrai avere tramite coupon. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime potrai usufruire di diversi vantaggi come ad esempio la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia senza alcun costo aggiuntivo.

Questo imperdibile set di cacciaviti a batteria HOTO è completo di ben 12 punte lunghe in acciaio 2-IN S2 con durezza fino a 60 HRC, estremamente resistenti, durevoli e rivestite con nichel ecologico. Il cacciavite è provvisto di una morbida impugnatura superiore in gomma di nichel, che ti permetterà di avere il giusto comfort durante il suo utilizzo.

Inoltre, i doppi strati di impugnatura antiscivolo ti consentiranno di avviare il cacciavite utilizzando una sola mano. La batteria di grande capacità da 1500 mAh, sarà in grado di garantirti una durata molto lunga e potrai avvitare circa 1000 viti con una ricarica completa. Il motore magnetico ad alta velocità e il cambio metallico garantiscono invece potenza e stabilità.

Dal design semplice ed elegante, questo attrezza utilissimo per il fai-da-te è assolutamente perfetto ed imperdibile, soprattutto a questo prezzo. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo utilissimo cacciavite elettrico con set di 12 punte in offerta grazie al doppio sconto pazzesco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.