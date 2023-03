Cacciavite e avvitatore elettrico senza fili a soli 16,79 € (Coupon40%)

Spesso ti trovi a fare dei piccoli lavoretti di riparazione a casa tua e i soliti attrezzi sono pesanti e ingombranti? Bene, allora su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Oggi e per poco tempo ancora, questo comodissimo cacciavite e avvitatore elettrico senza fili ALEAPOW può essere tuo ad un prezzo incredibile: solo approfittando dello sconto del 40% applicabile tramite coupon Amazon, potrai acquistare questo attrezzo a soli 16,79 €.

Estremamente comodo e facile da utilizzare, questo avvitatore è provvisto di un portapunte magnetico e di 10 punte di diverse dimensioni che potrai utilizzare in base alle tue esigenze e al lavoro che andrai a svolgere. Sicuramente, la punta esagonale da 6,35 mm ti faciliterà notevolmente il lavoro se dovrai effettuare perforazioni e l’ingranaggio conico ti permetterà di avvitare in quegli angoli che risultano essere particolarmente difficili da raggiungere.

Potrai utilizzare questo comodo attrezzo grazie ad una potente batteria agli ioni di litio da 3,6 V che garantirà al cacciavite una lunga durata e non avrai la necessità di ricaricarlo molto spesso. Non manca l’importantissimo blocco di sicurezza. Le sue dimensioni compatte e contenute, rendono il cacciavite senza fili particolarmente leggero e maneggevole.

Infatti, il suo peso è praticamente uguale a quello di una bottiglia da 330 ml. Il design intelligente insieme all‘impugnatura ergonomica in gomma di questo prodotto ti garantirà una buona presa. Non manca la luce LED integrata che ti permetterà di utilizzare questo strumento anche al buio o in condizioni di scarsa luminosità. Questo cacciavite è una scelta ideale per te che svolgi piccoli lavori quotidiani.

Sicuramente sarà perfetto per montare la nuova cameretta dei tuoi bambini, installare l’armadio nuovo o eseguire qualunque altro tipo di lavoro domestico in maniera rapida e semplice. Compreso nel prezzo scontato, avrai anche 9 punte, 1 supporto magnetico per punte, 1 cavo micro USB per la ricarica e 1 manuale utente. Dunque, corri su Amazon e acquista subito questo fantastico cacciavite e avvitatore elettrico senza fili ALEAPOW a 16,79 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.