Cacciavite 41 in 1 a 10€ su Amazon: il tutto in uno PERFETTO

Il cacciavite 41 in 1 è quel classico kit che dovresti avere sempre a portata di mano in casa. L'ideale per piccoli lavori di fai da te. A disposizione avrai sempre la tipologia giusta, senza dover cercare di recuperarla in fretta oppure rischiare di utilizzarne una sbagliata, che potrebbe danneggiare le viti.

Tutto custodito in una pratica valigetta compatta, porti a casa questo utilissimo prodotto a 10€ circa appena da Amazon. Completa l'ordine al volo e lo prendi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Cacciavite 41 in 1: a questo prezzo è un affare

Un prodotto “mai più senza”, è fondamentale ribadirlo. In un unico kit hai a disposizione il corpo su cui montare tutte le punte che potrebbero servirti. Non manca un'asta telescopica, che potrai utilizzare per raggiungere punti in cui le viti sarebbero inarrivabili diversamente.

Un bundle così completo che è impossibile non trovare quello che serve. Si tratta di un prodotto a marchio Amazon Basics, una garanzia quindi. Il kit, come riporta l'inserzione, include:

Mini cacciavite a cricchetto, barra di estensione magnetica da 60 mm 1/4” (6,35 mm), adattatore per bussole da 25 mm 1/4” (6,35 mm), 6x bussole da 1/4” (6,35 mm) (5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm), 32x punte standard da 1/4” (6,35 mm): 8x a taglio (SL3, SL4, SL5, SL6, 1/8” (3,18 mm), 5/32” (3,97 mm), 3/16” (4,76 mm), 1/4” (6,35 mm)), 4x a croce (PH0, PH1, PH2, PH3), 4x Pozidriv (PZ0, PZ1, PZ2, PZ3), 4x quadrate (0, 1, 2, 3), 8x esagonali (3, 4, 5, 6, 1/8” (3,18 mm), 5/32” (3,97 mm), 3/16” (4,76 mm), 1/4” (6,35 mm)), 4x Torx (T15, T20, T25, T30).

Realizzato in acciaio è pensato per resistere e non rovinarsi al primo lavoro di fai da te, come potrebbe succedere con dispositivi economici di altri brand. Impostalo come preferisci, scegliendo fra 3 modalità: cricchetto in avanti, reversibile oppure fisso. In questo modo, svitare o avvitare sarà più semplice e immediato.

Il corpo del cacciavite 41 in 1 è studiato per permetterti una comoda impugnatura antiscivolo. Insomma, un prodotto super completo, che adesso porti casa a prezzo ridicolo da Amazon: completa l'ordine adesso e accaparratelo a 10€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.