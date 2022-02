Cacciavite 120 in 1 con custodia: a 18€ è da prendere al volo

Hai idea di quanti lavori di fai da te e di precisione si possono fare con un cacciavite 120 in 1 in kit? Tantissimi. Avrai sempre le punte giuste, al momento giusto. Le monti in un attimo e finisci l'operazione.

Con le promozioni Amazon del momento, puoi fare un super affare e portare a casa questo ottimo set a 18€ circa appena. Basta completare subito l'ordine per approfittare dell'offerta a tempo. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Cacciavite 120 in 1: a questo prezzo è un ottimo affare

Una pratica e compatta valigetta, che farà da custodia a ogni singolo pezzo, proteggendolo ed evitando che si possa perdere mentre non è in uso. Al corpo del cacciavite puoi abbinare una prolunga telescopica oppure una fissa, sono entrambe in dotazione.

Scegli fra tutte quelle disponibili la punta che ti serve di più e inizi a usarla per i lavori più disparati. Occhiali, PC, smartphone, tablet e ovunque servano dei giravate di precisione. Ogni estremità è magnetica, così da permetterti di sollevare le punte senza alcuna difficoltà. Inoltre, in omaggio c'è anche un pad magnetico dove appoggiare le stesse mentre completi il lavoro. Nel set trovi anche degli estrattori per SIM card, delle pinzette e una ventosa per sollevare i vetri senza rischiare di romperli.

Io un kit di questi ce l'ho ed è per me super prezioso, considerando che adoro riparare e potenziare PC desktop e portatili, soprattutto quelli più datati, che tornano così a nuova vita.

La varietà di punte in dotazione è talmente ampia, che sarà praticamente impossibile non trovare ogni volta quella che serve. Insomma, un cacciavite 120 in 1 super completo, con un sacco di accessori in dotazione e ora a un prezzo più che accessibile su Amazon. Completa l'ordine al volo: te lo accaparri a 18€ circa appena e le spedizioni sono anche rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.