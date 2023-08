Huawei Band 8 ADESSO su Amazon a un OTTIMO prezzo (-17%)

Stai valutando di acquistare una smart band, un fitness tracker o uno smartwatch? Allora lascia che ti dia una mano segnalandoti questa offerta davvero imperdibile. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Huawei Band 8 a soli 49,90 euro, anziché 59,90 euro.

Lo sconto del 17% potrebbe non sembrare altissimo ma si tratta del minimo storico. Anche perché questo wearable è uscito da pochi mesi e quindi a questo prezzo è davvero ottimo. Una smart band in grado di tenere traccia del tuo corpo e ricevere notifiche in tempo reale. Impermeabile e dalla batteria che dura tantissimo.

Huawei Band 8 al prezzo più basso di sempre

Questa smart band si presenta con un fantastico display AMOLED da 1,47 pollici, con uno spessore di appena 8,99 mm e un peso di soli 14 grammi. Il cinturino in silicone risulta molto comodo e non fa sudare il polso. Grazie alla super batteria avrai la possibilità di tenerlo per due settimane con una sola ricarica.

Potrai goderti le oltre 100 modalità di allenamento per tenerti in forma. Inoltre è in grado di riconoscere se stai correndo o camminando e rileva 4 principali stili di nuoto. Parlando delle attività acquatiche, è impermeabile fino a 50 metri. Possiede una connessione stabile con il tuo dispositivo e ti permette di ricevere notifiche di messaggi, e-mail, social e tanto altro.

Approfitta velocemente di questa fantastica offerta che difficilmente potrà ricapitare. Quindi prima che il prezzo ritorni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo Huawei Band 8 a soli 49,90 euro, anziché 59,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

