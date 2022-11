Buono Amazon da 15€: riscattalo subito e usalo per il Black Friday

Le offerte della settimana del Black Friday di Amazon ti attirano, ma vuoi un incentivo in più? Sappi allora che puoi subito riscattare e sfruttare un buono Amazon da 15 euro e farlo è molto semplice.

Tutto quello che devi fare è scaricare l’applicazione gratuita Amazon Photos che trovi anche su App Store e Google Play, attivare il salvataggio automatico per eseguire il backup delle tue foto in automatico e, entro 7 giorni, riceverai via email il tuo credito promozionale di 15 euro da usare come vuoi.

Buono Amazon da 15 euro per il Black Friday: ecco come averlo e sfruttarlo subito

L’offerta promozionale è valida fino al 30 novembre 2022, quindi sei ancora in tempo per riscattare il tuo codice. Ti ricordiamo però che per usufruirne devi essere un cliente Amazon Prime (in caso, riscatta la tua prova gratuita qui) e non aver mai caricato una foto tramite l’app Amazon Photos.

Il credito promozionale di 15 euro che riceverai potrà essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon per una spesa minima di 40 euro: il bonus verrà automaticamente detratto al momento del pagamento.

Ti consigliamo quindi di non perdere tempo prima che i coupon a disposizione si esauriscano: scarica l’app Amazon Photos, abilita il salvataggio automatico per il backup delle tue foto e ricevi subito 15 euro da spendere come vuoi durante la settimana del Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.