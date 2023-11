Buono Amazon da 100€ per i tuoi acquisti: ricevilo grazie alla promo ING

Fino al 13 novembre 2023, puoi aprire un Conto Corrente Arancio di ING e richiedere una Carta di Debito Mastercard: in cambio riceverai un Buono Regalo Amazon.it da 100 euro da utilizzare per tutti i tuoi acquisti. Con la Carta di Debito ING, gestirai le tue finanze in modo semplice e sicuro e potrai anche ottenere un vantaggio eccezionale.

Carta flessibile e conto a canone zero

Aprire un Conto Corrente Arancio con ING è semplicissimo. Potrai farlo anche completamente online, anche utilizzando il tuo SPID. Questo significa zero code in banca e nessuna perdita di tempo. Inoltre, potrai gestire le tue spese direttamente dalla comoda App ING, che ti permette di avere il controllo completo delle tue finanze a portata di mano.

ING mette al primo posto la sicurezza dei suoi clienti. Con la Carta di Debito Mastercard ING, potrai autorizzare tutte le operazioni con un semplice clic e ricevere in tempo reale su ogni pagamento effettuato. Non dovrai preoccuparti di transazioni sospette o non autorizzate, perché ING ti tiene costantemente informato.

La piattaforma ING offre opzioni flessibili per il tuo Conto Corrente Arancio. Puoi scegliere tra due piani: il primo mette a disposizione canone azzerato con operazioni online tramite Servizio Clienti senza costi aggiuntivi ma una commissione a prelievo di 0,95 euro. Se desideri ulteriori vantaggi, puoi attivare il Modulo Zero Vincoli, che ti offre il canone gratuito per i primi 12 mesi e altri vantaggi.

Aprire un Conto Corrente Arancio è semplice e veloce, grazie alla firma digitale. Ti basta seguire questi passaggi:

Collegati alla pagina della promo e clicca su “Apri Conto Corrente Arancio” per iniziare l’operazione; Aggiungi il Modulo Zero Vincoli e le carte di pagamento desiderate, se lo desideri; Attiva il tuo Conto Corrente Arancio con un bonifico e sarai pronto per iniziare a usarlo.

Durante il processo di apertura, potrai identificarti in pochi secondi utilizzando il tuo SPID, senza attese o chiamate con un operatore. Ricordati che questa promozione ING scade il 13 novembre 2023: iscriviti, richiedi la tua carta ed effettua una spesa di almeno 500 euro entro 31 gennaio per ricevere un Buono Amazon dal valore di 100 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.