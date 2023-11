Buono Amazon da 100 € in regalo scegliendo Conto Corrente Arancio

Conto Corrente Arancio di ING è il conto da aprire oggi, garantendo agli utenti tanti vantaggi. Il conto in questione, infatti, è a canone zero e include la carta di debito e i bonifici gratis. Per tutti i nuovi clienti che completano l’apertura del conto, ING mette a disposizione ben 100 euro di Buono Amazon in regalo. Per ottenere il bonus è sufficiente effettuare 500 euro di spese con la carta di debito entro gennaio 2024.

ING garantisce diversi vantaggi come la possibilità di sfruttare interessi al 4% per i primi 12 mesi, andando a incrementare il valore dei propri risparmi. Per accedere al conto è sufficiente seguire una semplice procedura online, accessibile tramite il sito ufficiale di ING, dal link qui di sotto.

Conto Corrente Arancio di ING: per i nuovi clienti ci sono 100 euro di Buono Amazon

Con Conto Corrente Arancio è possibile accedere a un conto con:

canone zero

carta di debito gratuita

bonifici gratis

Modulo Zero Vincoli opzionale: costa 2 euro al mese e aggiunge i prelievi gratis in tutta l’area Euro; il costo è azzerabile con l’accredito di stipendio o pensione oppure con 1.000 euro di entrate mensili

carta di credito opzionale con costo di 2 euro al mese (azzerabile registrando 500 euro di spese al mese) e plafond di 1.500 euro; la carta di credito consente di rateizzare le spese con il servizio Pagoflex

interessi al 4% per 12 mesi con Conto Arancio

le carte possono essere utilizzate con Google Pay e Apple Pay

Per tutti i nuovi clienti c’è un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Ottenere il buono è semplicissimo. Basta aprire il conto e effettuare almeno 500 euro di spese entro fine gennaio 2024. Tutti i dettagli relativi alla promozione di ING sono disponibili tramite il sito ufficiale qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.