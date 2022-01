Buoni spesa gratis: la nuova pericolosa truffa SMS smishing

Da un po' di giorni sui cellulari di molti utenti sono arrivati SMS truffa che promettono buoni spesa gratuiti. Una pratica scorretta che i cybercriminali usano cavalcando la forte difficoltà economica che molte famiglie stanno affrontando in questo periodo. La cosa ancora più pericolosa è che questo attacco, definito in gergo tecnico smishing, sfrutta il nome delle Regioni. Anche questa volta a essere colpita enormemente è la Regione Lazio. Scopriamo tutti i dettagli.

Attenzione alla truffa dei buoni spesa gratis

Immaginiamoci una famiglia che riesce a malapena ad arrivare alla fine del mese e che riceve un SMS dove vengono promessi buoni spesa completamente gratuiti firmati dalla Regione di appartenenza. Non è difficile pensare che il destinatario faccia di tutto per poterli ricevere e beneficiarne.

Purtroppo però ci troviamo di fronte all'ennesima truffa smishing, un pratica con la quale cybercriminali esperti cercano di raggirare le vittime per rubare dati personali, bancari e denaro. Ora, a essere sotto attacco sono i cittadini della Regione Lazio la quale ha da poco diramato una comunicazione ufficiale di allerta:

Sta circolando in queste ore una truffa via SMS in cui si invitano le persone a cliccare su un link per ricevere un buono spesa. La Regione Lazio è totalmente estranea all’iniziativa e si invitano tutti gli utenti a non cliccare sul link.

Ogni comunicazione riguardante i buoni spesa viene comunicata solo ed esclusivamente attraverso comunicazioni e canali ufficiali della Regione Lazio. La Regione Lazio si riserva di intervenire legalmente per accertare l'origine di questi messaggi falsi che puntano a truffare i cittadini.

Il nostro consiglio è quello di diffidare sempre da qualsiasi SMS riceviate. Anche quando sembra promettere premi o, come in questo caso, buoni spesa utili. Dietro il link contenuto nel testo si nasconde sempre una pagina malevola realizzata appositamente per carpire i vostri dati. Non cliccate mai su questi collegamenti e cancellate tutti questi messaggi truffa pericolosi.