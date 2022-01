Buon compleanno iPhone: 15 anni di successi!

Che ci crediate o no, sono passati 15 anni da quando Steve Jobs è salito sul palco per annunciare il primo iPhone al mondo. All'epoca, Steve è salito sul palco della Macworld Conference al Moscone West di San Francisco per annunciare il melafonino, pubblicizzando che si trattava di un “iPod widescreen con controlli touch“, un “telefono cellulare rivoluzionario” e un “comunicatore Internet incredibile“. Insomma, un gadget “3-in-1”.

iPhone, il telefono che ha cambiato il mondo

Jobs ha annunciato l'iPhone il 9 gennaio 2007 e lo ha rilasciato al mondo nel 29 giugno 2007. Durante il keynote di Macworld di quell'anno, il CEO ha affermato con sicurezza che Apple stava per “reinventare il telefono” con il suddetto annuncio e il rilascio del device.

15 anni dopo, è chiaro che Apple ha fatto proprio questo. Per coincidenza, BlackBerry ha appena terminato il supporto per tutti gli smartphone BlackBerry OS il 4 gennaio.

Mentre celebriamo il 15° anniversario dell'annuncio originale dell'iPhone, online è emersa una notizia davvero interessante. Il giornalista Sascha Segan di PCMag ha condiviso un simpatico anedetto riferito all'annuncio dell'iPhone:

Quindici anni fa, ero al CES, il grande salone dell'elettronica di consumo, mentre Steve Jobs presentò il primo iPhone a Cupertino mentre si faceva la storia. In particolare, ricordo di essermi accovacciato nel vestibolo di un centro congressi cercando di dare un senso al campo di distorsione della realtà di Jobs, e poi di aver partecipato a un gruppo di stampa in cui due dirigenti di Cingular (ora AT&T) hanno spiegato quanto era importante l'iPhone, dal loro punto di vista.

Il keynote del 2007

Le specifiche dell'iPhone originale includevano un touchscreen da 3,5 pollici con una risoluzione di 480 × 320, un pulsante home fisico e una fotocamera posteriore da 2 MP. L'iPhone presentava anche un fastidioso jack per cuffie da incasso, un connettore dock a 30 pin, fino a 16 GB di memoria interna ed era disponibile esclusivamente con il provider AT&T negli Stati Uniti.

Il 15° anniversario dell'annuncio dell'iPhone è un'ottima scusa per rivivere il keynote originale di Macworld 2007. Date un'occhiata al video e raccontateci – se li avete – alcuni dei vostri ricordi con i vecchi iPhone.