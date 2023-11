Bundle Ring Intercom + Echo Pop in offerta su Amazon: occasione imperdibile

Il Ring Intercom di Amazon, affiancato dall’Echo Pop, rappresenta una soluzione avanzata per rendere smart il proprio citofono. In offerta a 54,99€ anziché 64,37€, questo sistema offre un modo efficace e intuitivo per comunicare con i visitatori e gestire gli accessi direttamente dall’app Ring.

Il dispositivo migliora il tuo citofono compatibile, consentendoti di conversare con chiunque suoni alla porta e di aprirla mediante l’app Ring. Ricevi notifiche in tempo reale quando qualcuno suona il citofono e utilizza la funzione di apertura a distanza per far entrare gli ospiti direttamente dall’app.

La comunicazione bidirezionale permette di parlare con chi ha suonato il citofono attraverso smartphone o tablet, offrendo un controllo totale sull’accesso alla tua casa. Puoi programmare l’ingresso di amici e parenti con la funzione Chiave Ospite, stabilendo orari prestabiliti e utilizzando la verifica automatica degli ospiti.

A completare questa offerta è l’Echo Pop, un compatto altoparlante intelligente Bluetooth con Alexa. Oltre a offrire un suono ricco e potente, l’Echo Pop è abbastanza piccolo da trovare spazio ovunque, ma sufficientemente potente per non passare inosservato.

Attraverso comandi vocali, puoi controllare la musica su vari servizi, come Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri, collegando il tuo smartphone via Bluetooth. Inoltre, puoi sfruttare la versatilità dell’Echo Pop per rendere smart ogni ambiente, gestendo facilmente dispositivi compatibili con la tua voce o l’app Alexa.

Puoi semplificare la tua vita quotidiana chiedendo ad Alexa di impostare timer, controllare il meteo, leggere le notizie e svolgere una vasta gamma di compiti, migliorando l’efficienza e aggiungendo un tocco di modernità alla tua abitazione.

Questo bundle che include un Ring Intercom di Amazon abbinato all’Echo Pop rappresenta una soluzione completa per una gestione smart e sicura degli accessi alla tua casa. Approfitta dell’offerta attuale per migliorare la tua sicurezza ad un prezzo estremamente conveniente!

