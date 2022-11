Bundle PAZZESCO: 2 videocamere di sicurezza interno ed esterno al 58%

Oggi puoi rendere sicura tutta la tua casa con una spesa ridicola grazie a questo bundle 2 in 1 che ora trovi su Amazon al 58% in meno. Metti subito nel tuo carrello il 2 videocamere di sicurezza Blink a soli 55,99 euro, invece che 134,98 euro.

Con questa incredibile offerta risparmi quasi 79 euro sul totale e installi ben 2 videocamere di sicurezza in casa tua. Potrai metterne una all’esterno per controllare che nessuno si possa introdurre senza il tuo permesso e per accogliere gli ospiti che bussano alla tua porta. Un’altra telecamera, invece, la potrai posizionare all’interno per vedere che succede anche quando non sei presente.

Non perdere quest’occasione più unica che rara, vai subito su Amazon e acquista 2 videocamere di sicurezza Blink a soli 55,99 euro. Grazie ad Amazon Prime se ordini adesso potrai riceverle a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Telecamera di sicurezza Blink: tieni tutto sotto controllo

Blink Outdoor è una videocamera di sicurezza in HD alimentata a batteria e concepita per l’esterno. Infatti è resistente agli agenti atmosferici e possiede anche una visione notturna a infrarossi. Rileva il movimento e ti invia notifiche sul telefono in tempo reale. Potrai vedere, sentire e addirittura parlare con i tuoi ospiti grazie alla funzione Live Wiew e all’audio bidirezionale.

La videocamera Blink Mini è invece pensata per l’interno. Anche in questo caso ha un’ottima risoluzione in HD a 180p, rileva il movimento ed è dotata di audio bidirezionale. Potrai salvare video localmente con Sync Module 2, che è incluso in quest’offerta, oppure nel cloud con abbonamento. Entrambe queste videocamere di sicurezza sono compatibili con Alexa e potrai controllarle con l’app dedicata.

A

Questo è davvero un treno che sta passando veloce e per salire dovrai sbrigarti. Per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello 2 videocamere di sicurezza Blink a soli 55,99 euro, invece che 134,98 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.