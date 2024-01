Bundle pazzesco su MediaWorld: Honor X8B + Buds X5 a 269€

Oggi su MediaWorld è disponibile un’occasione incredibilmente vantaggiosa da “leccarsi i baffi” o “le dita”. Cosa stai aspettando? Potrebbe essere già tardi per acquistare Honor X8B + Buds X5 a soli 269 euro, invece di 329,89 euro. Un bundle pazzesco che non solo ti fa risparmiare tanto, ma ti assicura un’abbinata vincente tra smartphone e auricolari. Goditi tutto ciò che ami a una qualità eccezionale. Il ritiro gratuito in negozio è incluso nell’offerta.

Honor X8B + Buds X5: potenza e precisione

Il bundle Honor X8B + Buds X5 è solo su MediaWorld a un prezzo speciale. Questo smartphone è estremamente leggero e super sottile, con un peso di soli 166 grammi e uno spessore record di 6,78 millimetri. Resistente alle cadute, viene venduto con una certificazione SGS a 5 Stelle. Il display AMOLED da 6,7 pollici e frequenza di aggiornamento a 90Hz è davvero speciale. Il sistema fotografico HD da 108MP offre scatti potenti. Dotato di processore Qualcomm Snapdragon 680 anche le prestazioni sono insuperabili.

Acquista la versione da 8GB di RAM e 356GB di ROM con gli auricolari inclusi a soli 269 euro, invece di 329,89 euro. Con MediaWorld, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi pagare in 3 comode rate a Tasso Zero tutti i tuoi ordini che superano una spesa minima di almeno 30 euro. Per attivare questo mini finanziamento devi solo selezionare “Paga in 3 rate”. Non dovrai fornire alcun tipo di garanzia, ma in semplici e pochi click potrai rateizzare il tuo acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.