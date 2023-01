Webcam HD e Cuffie Trust: meno di 15€ grazie allo sconto del 73%

È tempo di rinnovare la tua postazione da smart working con questo set della Trust per le videochiamate. Questo bundle include una webcam ad alta risoluzione e un paio di cuffie di buona. Il suo vero punto di forza? Il prezzo reso iper-competitivo da questa interessante offerta di Amazon.

Andiamo con ordine. La confezione del nuovo set Trust per videochiamate include tutto il necessario per un comfort assoluto sia a casa che in ufficio. La webcam HD da 720p, dotata di bilanciamento del bianco automatico e video nitido in ogni condizione di luce, può essere posizionata ovunque grazie al suo supporto multidirezionale, sia sullo schermo che sulla scrivania. Ma non è tutto: il set include anche delle pratiche cuffie con microfono regolabile e connessione USB per una qualità del suono nitida. Le cuffie sono imbottite e comode, con archetto regolabile, controllo volume e funzione di esclusione audio integrata sia per il microfono che per le cuffie.

Un prezzo davvero competitivo, dicevamo. Potrai portarti a casa tutto l’occorrente per effettuare videochiamate di altissima qualità a meno di 15€. No, non ti stiamo proponendo un prodotto di terza categoria: il normale prezzo di listino di questo bundle è, infatti, di 54,99€, in linea con quanto è lecito aspettarsi di spendere quando si acquista un prodotto con queste categorie prodotto da un marchio che non ha bisogno di grandi presentazioni come Trust. La bomba è che oggi questo set della Trust per le videochiamate è proposto in fortissimo sconto.

Grazie a questo sconto del 73% potrai acquistare Set webcam HD + cuffie Doba 2-in-1 ad un prezzo ridicolmente basso: meno di 15€ con un risparmio di oltre 40€. Affrettati a approfittare di questa offerta prima che finisca!

Chiaramente gli abbonati Prime potranno beneficiare anche della spedizione gratuita: se acquisti ora la consegna è garantita, senza costi aggiuntivi, entro il 18 gennaio. Non sei ancora abbonato a Prime? Che cosa aspetti? Approfitta del periodo di prova gratuito di 30 giorni subito, oltre alle spedizioni gratuite riceverai anche l’accesso a Prime Video, Audible e a moltissimi altri servizi premium di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.