Bullet Train in arrivo al binario... NOW: dove guardarlo in streaming

Un treno ad alta velocità, una lotta tra assassini e una valigetta da recuperare: Bullet Train, film del 2022 diretto da David Leitch, è in arrivo al binario… NOW. A partire dal 27 febbraio, la pellicola – che ha incassato complessivamente circa 239 milioni di dollari – sarà disponibile per la visione a tutti gli abbonati alla piattaforma streaming di Sky.

Ambientato a bordo di un treno Shinkansen (gli amanti del Giappone avranno già intuito il riferimento nel titolo: il mezzo è infatti chiamato anche “Bullet Train” per via della sua elevata velocità) che collega le città di Tokyo e Kyoto, il cast presenta alcuni attori del calbro di Brad Pitt nel ruolo del sicario Ladybug e Joey King, che interpreta Prince.

Tratto dal romanzo “I sette killer dello Shinkansen” di Kotaro Isaka (ed. Einaudi), la trama di Bullet Train segue un gruppo di assassini di professione che si ritrovano a viaggiare a bordo di uno dei treni più veloci al mondo in circostanze diverse, senza però sapere che i loro incarichi sono – in realtà – interconnessi. Ladybug è incaricato di recuperare una preziosa valigetta, ma una volta sul treno si rende conto di non essere l’unico: altri killer si aggirano tra i vagoni, tutti determinati ad impadronirsi della ventiquattro ore.

Mentre la corsa del treno si avvicina alla sua fine, Ladybug si troverà coinvolto in una lotta tutti contro tutti, armato solo della sua astuzia e della sua determinazione. Ma la vera sfida sarà dimostrare di essere un uomo nuovo, rinunciando alle vecchie abitudini e alle armi che gli sono state proposte prima della missione.

Come guardare Bullet Train in streaming

Come abbiamo anticipato, Bullet Train sarà disponibile in streaming sulla piattaforma NOW a partire dal 27 febbraio. NOW ti offre la possibilità di accedere all’intero catalogo Sky ovunque ti trovi, attraverso un’ampia varietà di piattaforme: il servizio è compatibile con alcuni modelli di Smart TV, dispositivi come Fire TV Stick, Chromecast, Vodafone TV e altri, console Xbox e PlayStation, tablet e smartphone, computer e direttamente dal browser.

Attraverso un solo account potrai collegare fino a sei dispositivi e visualizzare fino a due stream in contemporanea. Inoltre, è possibile anche scaricare le tue serie TV, i tuoi film e i tuoi programmi preferiti direttamente sul dispositivo per guardarli in qualsiasi momento, anche quando sei offline.

NOW offre piani a partire da un minimo di 3 euro per il primo mese, con Pass Entertainment incluso. Il piano più conveniente è l’abbonamento da 9,99 euro al mese, che offre sei mesi di film, serie e show di Sky al prezzo di quattro mesi. Entrambi i piani ti consentono di accedere a tutte le stagioni delle serie TV più amate, agli show più attesi dell’anno, ai nuovi film settimanali, ai documentari e ai programmi per bambini e ragazzi senza limiti.

